Resident Evil 4 Remake VR: l'orrore abbraccia la realtà virtuale quest'inverno

Nel corso del PlayStation State of Play c'è stato spazio anche per Resident Evil 4 Remake, che si prepara ad accogliere la VR nei prossimi mesi. Durante il livestream è stato infatti confermata la finestra di lancio per l'uscita della realtà virtuale per l'opera Capcom.

Resident Evil 4 Remake VR sarà disponibile su PlayStation VR2 nel corso di questo inverno: Capcom non ha per ora comunicato una data d'uscita più precisa, ma in ogni caso si tratta di attendere ancora qualche mese prima di poter rivivere la terrificante avventura di Leon S. Kennedy attraverso le meraviglie del visore next-gen di Sony.

Resident Evil 4 Remake VR era già stato mostrato al PlayStation Showcase dello scorso maggio, ma lo State of Play ci permette di avere un ulteriore assaggio concreto di come sta venendo su la modalità in realtà virtuale, che promette di portare gli orrori del celebrato remake ad un nuovo livello di coinvolgimento ed immersione. Ricordiamo che la modalità VR verrà implementata attraverso un DLC gratuito, permettendo così a tutti i possessori di PSVR2 di potersi godere la nuova opzione di gioco senza costi aggiuntivi.

Sempre nel corso dell'evento PlayStation è stato infine annunciato ufficialmente Resident Evil 4 Remake Separate Ways, DLC tutto incentrato su Ada Wong. Senza dubbio uno State of Play intrigante per tutti gli appassionati di Resident Evil.