Resident Evil 4 Remake vs Originale, ulteriore confronto: l'orrore prende nuova forma

Come ampiamente preannunciato, Resident Evil 4 Remake si è nuovamente mostrato al Capcom Showcase, dove la software house nipponica ha fornito alcuni aggiornamenti sull'atteso rifacimento del quarto capitolo della serie facendo anche un recap della storia.

L'evento di Capcom è stata anche l'occasione per vedere alcuni brevissimi momenti di gameplay, sufficienti comunque per poter fare ulteriori paragoni con il classico del 2005. ElAnalistaDeBits ha dunque preparato un nuovo video-confronto tra le sequenze inedite mostrate allo Showcase con i momenti iniziali dell'originale Resident Evil 4, cogliendone similitudini e differenze.

Il cambiamento sostanziale, per adesso, riguarda le atmosfere, come già visto anche nel trailer di annuncio al PlayStation State of Play dello scorso 2 giugno: se infatti il gioco per GameCube e PlayStation 2 iniziava in pieno giorno, RE4 Remake offre scenari oscuri e nebbiosi, oltre ad un ambiente circostante ancora più in rovina rispetto alla caratterizzazione passata. Anche il design dei Ganados appare più realistico ed inquietante, mentre il primo sentiero del gioco sembra molto fedele al gioco del 2005, con tanto di macabra segnaletica e capanna sulla destra.

Per quanto riguarda invece sistema di inquadrature, mira e di combattimento, il nuovo RE4 appare estremamente vicino a quanto visto in Resident Evil 2 e 3 Remake, che a loro volta riprendevano l'impostazione introdotta per l'appunto dal quarto episodio originale: i fan della serie dovrebbero quindi sentirsi immediatamente a casa.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake, dove analizziamo quanto noto finora e le potenzialità di questo importante ritorno.