Resident Evil 4 Remake vs originale: la spettacolare trasformazione dell'horror Capcom

In attesa di poter visionare il trailer completo di Resident Evil 4 Remake in azione dopo il primo teaser pubblicato al PlayStation State of Play di giugno, ci attende un interessante tuffo nel passato.

Il sempre attivissimo content creator El Analista de Bits non ha infatti perso tempo, proponendo sul proprio canale YouTube un primo video confronto dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mette in evidenza l'evoluzione intercorsa tra l'originale Resident Evil 4 e il nuovo Resident Evil 4 Remake annunciato da Capcom.

Pubblicato nell'ormai lontano 2005, il survival horror era stato originariamente presentato al pubblico come un'esclusiva per Nintendo GameCube. Successivamente, tuttavia, l'avventura trovò spazio anche sui lidi di PlayStation 2. A pochi anni di distanza, fu poi il turno dell'arrivo di Resident Evil 4 su PC, contestualmente ad un porting del gioco per Nintendo Wii. Per vedere approdare l'opera su ecosistema Xbox sarebbe invece stato necessario attendere sino al 2011. A ben 18 anni di distanza dal primo Day One, dunque, Resident Evil 4 Remake esordirà nella primavera 2023: cosa ve ne pare della sua trasformazione?



Annunciato durante l'evento Sony, Resident Evil 4 Remake non sarà un'esclusiva PlayStation 5, ma troverà spazio anche su PC e Xbox Series X|S.