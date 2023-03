Resident Evil 4 Remake vuole 'tradire le vostre aspettative pur rispettando l'originale'

Mentre la community freme per l'arrivo della tanto attesa demo di Resident Evil 4 Remake, il producer Yokiashi Hirobayashi ha recentemente parlato delle novità del gioco in occasione di una recente intervista ai microfoni del magazine PLAY.

Hirobayashi ha rivelato che gli sviluppatori si sono impegnati duramente per innovare il titolo, pur mantenendo nel contempo lo spirito dell'originale. Tra le altre cose, il team sembrerebbe essersi concentrato particolarmente su elementi come i controlli, il level design e il supporto di Ashley nel corso dell'avventura:

"I controlli sono simili a quelli dei recenti remake di Resident Evil 2 e 3, ma abbiamo comunque lavorato per riprodurre la sensazione dell'originale assemblando da zero diversi elementi come il design dei livelli e il comportamento dei nemici. Ci sono voluti molti tentativi per trovare il giusto equilibrio, come nel caso del gioco originale".

"Anche se ci sono alcune differenze tra il giocare solo con Leon e le sezioni in coppia, dando ai giocatori un diverso tipo di sfida, abbiamo fatto in modo che Ashley sia un personaggio autonomo più convincente, per far sì che i giocatori si divertano in queste sezioni", ha poi aggiunto il producer.

Molte di queste novità sono state al centro del recente video gameplay di Resident Evil 4 Remake, che vi ricordiamo arriverà su Xbox Series S|X, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 il prossimo 24 marzo.