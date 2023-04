Resident Evil 4 Remake x God of War: Leon diventa Kratos con una Mod

Con il debutto del nuovo remake di casa Capcom, stanno già fiorendo i contenuti personalizzati dedicati al survival horror, inclusa una mod che rende Ada Wong giocabile in Resident Evil 4: Remake.

Ma alla creatività della community non c'è limite, al punto che il destino di Leon ha finito per intrecciarsi con quello del Fantasma di Sparta. In una Mod, infatti, il protagonista di Resident Evil IV: Remake si ritrova abbigliato proprio come Kratos nelle sue avventure norrene. Il successo dell'epopea norrena confezionata da Santa Monica Studios trova così eco nel rifacimento firmato dagli sviluppatori di Capcom, che accoglie al suo interno un pizzico di God of War: Ragnarok.

Per offrire un twist dal sapore vichingo a Leon, è possibile scaricare gratuitamente la mod di Resident Evil IV Remake a tema Kratos dal portale Nexus Mod. Di seguito, potete trovare il link diretto al contenuto, mentre in apertura trovate un'immagine di anteprima dell'outfit norreno dedicato a Leon: cosa ve ne pare?

Purtroppo, nonostante la Mod, Leon non può ancora affrontare i mostri di Resident Evil IV: Remake a colpi di Leviatano o Lame del Caos, ma chissà che qualche modder non decida di porre rimedio a questa mancanza!