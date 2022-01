Resident Evil 4, la remaster fanmade è pronta: data di lancio e nuovo trailer

Resident Evil 4 è stato recentemente riproposto nella sua versione VR su Oculus Quest 2 (qui trovate la nostra Recensione di Resident Evil 4 VR), ma l'horror game di Capcom sta per tornare ancora una volta sulle scene grazie alla remaster fanmade a cui hanno dato vita due sviluppatori particolarmente appassionati della saga di Capcom.

Resident Evil 4 HD Project sarà disponibile a partire dal 2 febbraio per chi possiede il gioco originale su Steam, e gli autori del monumentale lavoro grafico hanno condiviso un nuovo trailer concedendoci un nuovo assaggio dei risultati ottenuti. I due sviluppatori hanno dichiarato di aver rielaborato l'estetica del gioco basandosi sulle location del mondo reale da cui ha tratto ispirazione Capcom per la realizzazione della versione originale. Albert, uno degli sviluppatori del gioco, avrebbe persino visitato aree in Spagna e Galles per raccogliere materiale di riferimento per il progetto.

La remaster fanmade introdurrà un pacchetto di texture ad altissima definizione e migliorerà il sistema di illuminazione generale. Inoltre, correggerà anche i problemi di mappatura delle texture e modellazione 3D riscontrati nel gioco originale, oltre a rivedere gli oggetti renderizzati in 2D per trasformarli in veri e propri modelli 3D.

Gli autori di Resident Evil 4 HD Project hanno dichiarato di non temere eventuali strike da parte di Capcom, dal momento che il publisher è perfettamente a conoscenza del progetto ed ha concesso il suo benestare. Nel frattempo, i fan continuano a sperare nell'annuncio ufficiale del vociferato Resident Evil 4 Remake.