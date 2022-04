Resident Evil 4 torna in Unreal Engine 4: il remake fan made arriva dal Brasile

Sull'onda dell'annuncio ufficiale di Kingdom Hearts IV, hanno ripreso quota con ancora più forza i rumor legati ad un Resident Evil IV Remake. Da Capcom, tuttavia, non è ancora giunta alcuna conferma in merito, nemmeno dopo il ritorno del survival horror tramite Realtà Virtuale.

Tale circostanza non ha però impedito alla community di continuare a fantasticare su di un possibile rifacimento del quarto capitolo dell'inquietante saga videoludica. A confermarlo, vi sono molteplici progetti fan-made, tra i quali trova ora spazio anche una riproposizione di Resident Evil IV realizzata in Unreal Engine 4.

A firmare il remake amatoriale è Daniel Siemieniaco, appassionato 3D Environment Artist originario del Brasile. L'artista sudamericano ha infatti condiviso con il pubblico una produzione dedicata proprio al survival horror Capcom. Disponibile direttamente in apertura a questa news, stiamo in particolare parlando di una cut-scene pronta ad immaginare un Resident Evil IV Remake realizzato in Unreal Engine 4. La sequenza vede protagonista l'area del laboratorio dei rigeneratori. Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto da Daniel Siemieniaco?

Di recente, un altro appassionato ha invece firmato un Demake del survival horror, provando ad immaginare una versione PlayStation 1 di Resident Evil IV. Al momento, lo ricordiamo, da Capcom non è giunta alcuna conferma sull'esistenza di un remake del titolo.