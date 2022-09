Resident Evil 4, è ufficiale: il Remake uscirà anche su PlayStation 4

Nella cornice mediatica del Capcom Showcase approntato per il TGS 2022, gli sviluppatori giapponesi hanno confermato lo sviluppo della versione PS4 di Resident Evil 4 Remake.

A darne l'annuncio è Yoshiaki Hirabayashi: il produttore della riedizione attualizzata di Resident Evil 4 ha solleticato la curiosità degli appassionati della serie soffermandosi sul lavoro che sta portando avanti il suo team per dare forma a un Remake rispettoso del passato ma innovativo, tanto nel gameplay quanto nel comparto grafico e nella narrazione.

Pur senza mostrare delle scene inedite di gioco o anche solo degli spezzoni in cinematica, Hirabayashi ha confermato lo sviluppo di Resident Evil 4 Remake su PlayStation 4, ma non su Xbox One. È infatti questa l'impressione che ne ricabiamo osservando l'infografica condivisa dal produttore di Capcom per riferirci, appunto, dell'arrivo dell'attesissimo horror su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.



In attesa di ulteriori chiarimenti e informazioni da parte di Capcom, e nella speranza di ammirare al più presto delle scene di gameplay inedite, vi lasciamo al nostro speciale su Resident Evil 4 Remake tra storia gameplay e PSVR2 a firma di Giuseppe Carrabba, con tutti i dettagli e le indicazioni offerteci fino ad oggi dal publisher e sviluppatore nipponico sull'atteso ritorno di RE4.