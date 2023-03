Anche Resident Evil 4 vittima del review bombing: remake criticato dai fan dell'originale

Resident Evil 4 Remake è stato accolto nel migliore dei modi da parte della stampa specializzata e da buona parte della fanbase della serie horror. Tuttavia, c'è chi non ha particolarmente apprezzato il lavoro di restauro di Capcom, e ci ha tenuto ad evidenziare le proprie perplessità sulle pagine di Metacritic.

Sebbene le versioni per PS5, PC e Xbox Series X del remake di Resident Evil 4 abbiano tutte un Metascore superiore al 90, lo User Score per ciascuna edizione del gioco racconta una storia decisamente diversa.

Tutte e tre le versioni del gioco hanno attualmente un punteggio utente basso su Metacritic, con la versione Xbox Series X che tocca il picco più basso di 5.2. Nonostante ci siano state alcune critiche sui problemi di prestazioni su PS4, i reclami dei giocatori scontenti spaziano dalle modifiche al gameplay ai controlli ritenuti scadenti.

Le critiche più comuni elencate dagli utenti sono incentrate sulle modifiche apportate rispetto alla versione originale. Capcom ha ristrutturato alcune parti del gioco, aggiungendo nuovi contenuti in alcuni punti e rimuovendoli in altri. Sebbene questa mossa sia stata elogiata da molti per aver contribuito a modernizzare un titolo ormai quasi ventennale, alcuni fan del gioco originale sono rimasti delusi dal cambiamento del ritmo della storia o da una modalità di gioco tagliata dall'originale (tuttavia sappiamo tramite leak che Separate Ways arriverà tramite DLC). Assumendo una posizione totalmente opposta, e dimostrando come sia complesso accontentare tutti, altri recensioni negative sono giunte da giocatori che, pur apprezzandone la revisione grafica, hanno ritenuto l'esperienza troppo simile all'originale.

Al netto di questo, Resident Evil 4 Remake è il secondo miglior lancio per la serie Capcom, che ha ormai raggiunto quota 135 milioni di unità vendute in tutta la sua storia.