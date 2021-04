Resident Evil 4 VR annunciato a sorpresa per Oculus Quest 2

Al termine del Resident Evil Showcase del 16 aprile c’è stato spazio per uno "One More Thing" destinato a far parlare molto: Capcom ha annunciato l’arrivo di Resident Evil 4 su Oculus Quest 2 grazie ad una versione del gioco sviluppata appositamente per sfruttare le potenzialità del visore.

Grazie alla collaborazione tra Capcom, Armature Studio e Oculus Studios nasce questo intrigante progetto che si pone l’obiettivo di portare la serie di Resident Evil nel mondo della Realtà Virtuale con l’adattamento di uno dei giochi più acclamati della saga. Uscito nel lontano 2005, RE4 ha subito imposto nuovi standard per il genere e ancora oggi continua ad influenzare le produzioni più moderne, segno evidente di come il gioco diretto da Shinji Mikami abbia lasciato il segno nell’industria.

Questa versione in Realtà Virtuale permetterà di "rivivere gli eventi narrati in Resident Evil 4 da una nuova prospettiva, per la prima volta in prima persona", durante lo showcase è stato mostrato un brevissimo video footage, maggiori dettagli verranno rivelati la prossima settimana durante la prima edizione dell’Oculus Gaming Showcase in programma allo scoccare della mezzanotte del 22 aprile (nella notte tra mercoledì e giovedì).

Oculus Quest 2 supporta i 120 Hz grazie al nuovo aggiornamento, una novità certamente gradita anche in vista della pubblicazione di Resident Evil 4 VR.