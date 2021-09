Resident Evil 4 VR arriva in tempo per Halloween: il nuovo trailer svela la data di uscita

Con l'annuncio di Resident Evil 4 VR condiviso nel corso dell'aprile di quest'anno, è finalmente tempo di scoprire la data di uscita della nuova produzione in Realtà Virtuale.

Alla vigilia del Tokyo Game Show 2021, il team di Oculus ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato, con il quale si è alzato il sipario sul debutto della produzione. In versione completamente rimasterizzata e adattata per la Realtà Virtuale, Resident Evil 4 VR raggiungerà il mercato videoludico il prossimo 21 ottobre 2021. Gli amanti degli horror in prima persona avranno così tutto il tempo per organizzare una sessione di gioco in vista di Halloween!

L'inquietante avventura ha addirittura già un orario di pubblicazione: gli utenti Oculus più coraggiosi potranno infatti testare la produzione a partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano. Sarete all'altezza di questa prova di coraggio? Per potervi immergere in VR nel quarto capitolo della serie Capcom, lo ricordiamo, sarà però necessario dotarsi di un Oculus Quest 2, unico hardware destinato ad ospitare Resident Evil 4 VR.



Esordito nel corso del 2020, il visore per la Realtà Virtuale rappresenta l'ultimo arrivato nella famiglia Oculus, ormai da tempo in costante espansione. Al momento, l'hardware rappresenta il visore all-in-one più potente sul mercato.