Resident Evil 4 VR: DLC Mercenari in arrivo gratis nel 2022?

A quanto sembra Resident Evil 4 VR riceverà nel 2022 un DLC gratis che introdurrà la modalità Mercenari, presente nel gioco originale ma non nella riedizione in Realtà Virtuale uscita lo scorso mese di ottobre.

Il canale YouTube Biohazard Declassified ha ripubblicato un video apparentemente diffuso inizialmente da Capcom e poi cancellato, la clip contiene alcuni ringraziamenti degli sviluppatori e in chiusura svela il ritorno della modalità Mercenari come "aggiornamento gratuito per Meta Quest 2 nel 2022."

Al momento il video originale è stato reso privato e dunque possiamo ipotizzare che sia stato pubblicato per errore in anticipo sui tempi, in ogni caso non ci sono dubbi riguardo il ritorno di Mercenari, la modalità verrà aggiunta a Resident Evil 4 VR come DLC gratis, non ci sono però informazioni sulle tempistiche.

Si tratta in ogni caso di una buona notizia per quanto desideravano il ritorno di Mercenari anche in Resident Evil VR, non sappiamo come mai la modalità non sia stata aggiunta al lancio, con ogni probabilità Capcom voleva concentrarsi sul gioco principali e assicurarsi che tutto funzionasse nel migliore dei modi in Realtà Virtuale prime di aggiungere ulteriori contenuti.

Cosa ne pensate dell'arrivo di Mercenari? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.