Resident Evil 4 VR: Facebook ha fatto rimuovere diverse linee di dialogo dell'originale

Quando manca un solo giorno al lancio di Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2, le prime prove hanno messo in evidenza alcuni importanti cambiamenti attuati ad una selezione di dialoghi dell'avventura originale.

Stando a quanto rivelato da Eurogamer.net, Armature e Oculus Studios - le compagnie che si sono occupate dei lavori di adattamento del survival horror per la Realtà Virtuale - hanno modificato alcune battute di diversi personaggi. Tanto per cominciare, sono sparite tutte le frasi che il protagonista Leon S. Kennedy pronunciava per flirtare con l'agente statunitense Hannigan: le linee rimosse sono facili da identificare poiché al loro posto sono stati aggiunti dei disturbi statici al dispositivo di comunicazione video. Sparito anche il controverso commento di Luis nei confronti dei seni di Ashley e la conseguente risposta della ragazza, un siparietto che nell'originale aveva luogo durante un filmato (in questo caso, la modifica è ancora più palese).

Non solo dialoghi, anche alcune animazioni sono state modificate: a quanto pare, con il lavoro di rimasterizzazione è stata rimossa anche la reazione di Ashley nei confronti dei giocatori le guardavano la gonna.

Intenzionata a vederci chiaro, la redazione di Eurogamer.net ha contattato Facebook, la quale attraverso un portavoce ha confermato di aver attuato dei cambiamenti per adattare il gioco al pubblico moderno. "Oculus Studios, Armature e Capcom hanno strettamente collaborato per rimasterizzare Resident Eil 4 da zero per la VR", ha riferito il rappresentate. "Sono compresi gli ambienti immersivi e la grafica in alta risoluzione. Ciò include anche alcuni cambiamenti selezionati ai dialoghi in-game e alle animazioni che, secondo noi, aggiorneranno Resident Evil 4 per il pubblico moderno".