Resident Evil 4 VR Mode disponibile da oggi come DLC gratis per PlayStation VR 2

Sebbene abbia dovuto lasciare il passo al trionfo di Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 è stato tra i migliori giochi del 2023 ed è stato candidato al Game of the Year dell'annuale edizione dei The Game Awards. Ora è tutto pronto per rivivere l'avventura horror di Leon Kennedy attraverso il PlayStation VR 2 di Sony.

La modalità VR di Resident Evil 4 remake è ora disponibile gratuitamente per i possessori del visore di Sony. Ai giocatori basterà scaricare l'ultima patch distribuita da Capcom per rendere compatibile il titolo con la VR Mode, che promette di spaventare gli avventurieri come mai prima d'ora.

Come ci spiega Capcom, vedere i luoghi familiari del gioco attraverso gli occhi di Leon in VR aggiunge un nuovo livello di intensità alla sua straziante missione di salvataggio. Gli ambienti resi vividamente appaiono ancora più tangibili quando vengono visualizzati sul display 4K HDR di PlayStation VR2, mentre l'audio 3D conferisce una dimensione completamente nuova all'atmosfera inquietante.

I giocatori possono avvicinarsi e interagire con l'ambiente circostante in modi nuovi grazie ai controlli VR realistici. Il controller PlayStation VR2 Sense fornisce input coinvolgenti per la risoluzione di enigmi, l'esplorazione e il combattimento. Ogni strumento dell'arsenale di Leon è rappresentato in modo sorprendentemente dettagliato, con un feedback aptico che rende ogni arma unica fino al grilletto.

Vi ricordiamo che è anche disponibile una demo standalone gratuita di Resident Evil 4 VR Mode per coloro che non avessero la propria copia del gioco base per PlayStation 5.