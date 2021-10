Resident Evil 4 VR si mostra in 30 minuti di gameplay su Oculus Quest 2

A ormai due passi dal lancio, ecco che un nuovo filmato di gameplay caricato dal canale YouTube Pocky ci consente di dare uno sguardo più approfondito a Resident Evil 4 VR, la riedizione per Realtà Virtuale del leggendario horror game di Capcom.

Il video della durata di 30 minuti circa a cui potete dare uno sguardo in apertura è utile a farci un'idea preliminare dell'esperienza che sarà possibile vivere utilizzando un visore Oculus Quest 2, dove arriverà in esclusiva su PC. Naturalmente, l'avventura a tinte horror sarà ludicamente differente dall'originale dal momento che la visuale non sarà più dietro le spalle di Leon, ma si passerà ad una camera in prima persona, resa ancora più immersiva grazie alle potenzialità del visore. Capcom ha inoltre rivisitato alcune dei puzzle ambientali del gioco, in modo da renderli più funzionali alla nuova visuale e ai comandi per VR. Per quanto riguarda il comparto grafico non sembrano esserci particolari differenze con l'edizione HD del gioco pubblicata nel 2014.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Resident Evil 4 VR sarà ufficialmente disponibile a partire dal 21 ottobre in esclusiva su Oculus Quest 2, l'ultimo degli esponenti della famiglia di visori per Realtà Virtuale di Facebook. Nel frattempo, rimaniamo nella speranzosa attesa di ricevere notizie sul tanto vociferato Resident Evil 4 Remake.