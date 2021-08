Resident Evil 4, tra VR e Remake: novità in arrivo? Capcom stuzzica i fan

Nel corso della primavera di quest'anno, è giunto a sorpresa l'annuncio di Resident Evil 4 VR, incarnazione in Realtà Virtuale degli orrori del quarto capitolo della celebre serie Capcom.

Gli ultimi aggiornamenti in merito al progetto risalgono al mese di maggio, nel corso del quale il colosso videoludico aveva provveduto a diffondere i primi video gameplay di Resident Evil 4 VR. Al momento, la data di lancio del titolo resta però ignota, con Capcom che non ha confermato alcuna finestra di debutto definitiva. Atteso in esclusiva su Oculus Quest 2, Resident Evil 4 VR potrebbe però tornare presto a mostrarsi al pubblico.

A lasciarlo intuire, è un insolito cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale della serie. Disponibile direttamente in calce a questa news, il Tweet riporta infatti un messaggio piuttosto enigmatico, che include il seguente passaggio: "4. Stuzzicante. Gustoso". L'unico soggetto che pare poter coincidere con il messaggio è proprio il già annunciato Resident Evil 4 VR, che potrebbe dunque presto tornare in azione, magari in occasione della Gamescom 2021.



L'unica alternativa potrebbe essere rappresentata dal tanto rumoreggiato remake di Resident Evil 4. Protagonista di molte indiscrezioni, tale progetto non è però mai stato ufficializzato da Capcom. Dovendo però formulare un'ipotesi, appare piuttosto improbabile una eventuale presentazione di un remake antecedente al lancio della versione VR del medesimo titolo. Ad ogni modo, tutto può essere: non resta che attendere aggiornamenti ufficiali!