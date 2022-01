Resident Evil 4 VR: tanti miglioramenti tra gameplay e accessibilità col nuovo update

Sulle ali dell'entusiasmo per le vendite record di Resident Evil 4 VR su Quest, Armature Studio aggiorna la versione in Realtà Virtuale del kolossal horror di Capcom per apportare tante migliorie al gameplay e al comfort.

Realizzato in risposta alle richieste e ai feedback degli utenti, l'update in questione non apporta nuovi contenuti ma interviene sulle impostazioni di mobilità e comfort per offrire un'esperienza di gioco più immersiva e, così facendo, divertente.

Una volta installato l'aggiornamento, gli utenti di RE4 VR possno infatti accedere a un nuovo sistema di movimento direzionale del controller che consente di decidere la direzione della camminata del proprio alter-ego in maniera più agevole: in tal senso rientrano gli sforzi profusi dagli studi Armature per implementare l'opzione della scelta della mano dominante per gli stick analogici e le impostazioni per regolare l'altezza.

Sempre in tema di accessibilità, gli emuli di Leon Kennedy possono regolare le posizioni dei supporti per la vita e il petto, cambiare il colore del mirino laser delle armi, accedere in maniera più agevole agli slot di salvataggio e facilitare l'accesso alle impostazioni di ricarica. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Resident Evil 4 VR per Quest 2.