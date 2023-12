Resident Evil 4 vs Dead Space: quale remake fa più paura?

Il 2023 ci ha offerto due tra i migliori remake visti negli ultimi anni, quelli di Resident Evil 4 e Dead Space. Le versioni originali di entrambi i giochi hanno scritto importanti pagine di storia dei survival horror, e sono ancora oggi in splendida forma nelle loro versioni moderne.

Ma quale dei due fa più paura? E' bene anzitutto precisare che le opere rispettivamente di Capcom ed Electronic Arts fanno parte del filone Action/Horror e puntano dunque in maniera consistente sull'azione, ma questo non significa certo che non sappiamo dare vita a momenti di grande tensione e, perché no, di vero e proprio terrore. Di certo Resident Evil 4 Remake, tra l'altro pure candidato al GOTY dei The Game Awards 2023, sa come generare ansia: ambientazioni oscure, nemici tanto raccapriccianti quanto pericolosi ed atmosfere ancora più cupe ed inquietanti rispetto al classico originale del 2005 rendono l'opera Capcom un titolo assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del genere. L'eccellente utilizzo dei sottofondi sonori contribuisce inoltre a rendere ancora più immersiva l'avventura di Leon S. Kennedy nel terrificante villaggio spagnolo.

Ma Dead Space Remake non è affatto da meno e, anzi, in certi casi sa come generare tensione e terrore puro. Del resto già il capostipite del 2008 in tal senso era un perfetto connubio tra azione ed atmosfere horror, complici le claustrofobiche ambientazioni dell'USG Ishimura e soprattutto la caratterizzazione assolutamente raccapricciante dei Necromorfi, tra le creature più temibili ed inquietanti mai viste in un survival horror. Il miglioramento audiovisivo alla base di Dead Space Remake, che fa un uso eccezionale dei rumori e degli effetti di luci ed ombre, di sicuro rende la disavventura dell'ingegnere Isaac Clarke non adatta ai deboli di cuore, provare per credere. E già che ci siamo recuperate pure la nostra recensione di Dead Space Remake per scoprire perché si tratta di un'opera imperdibile.

Quale dei due giochi secondo voi fa più paura? Ditecelo nei commenti e spiegate perché!