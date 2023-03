Resident Evil 4 vs RE5 e RE6: qual è il gioco migliore?

All'epoca della sua originale uscita nel 2005, Resident Evil 4 rivoluzionò la sua serie di appartenenza abbracciando meccaniche completamente nuove e più votate all'azione, pur mantenendo le sue atmosfere horror. Fu comunque l'inizio di un nuovo corso, proseguito poi con Resident Evil 5 e Resident Evil 6.

La "seconda trilogia" di Resident Evil ha riscosso grandi successi in termini commerciali ma è stata anche molto divisiva, con numerosi fan che non hanno apprezzato la svolta Action della serie e la progressiva perdita dell'impostazione horror dei primi giochi del brand. Dovessimo comunque fare un confronto diretto tra i tre giochi, quale sarebbe il migliore tra Resident Evil 4, 5 e 6?

La risposta in verità appare piuttosto scontata: è il quarto capitolo ad imporsi. Pur avendo detto addio ad alcuni capisaldi della serie classica come gli zombie, le telecamere fisse, le ambientazioni claustrofobiche e l'impostazione da puro survival horror, Resident Evil 4 venne considerato un titolo rivoluzionario non solo dalla critica, ma anche dal pubblico stesso.

L'avventura di Leon S. Kennedy nel villaggio spagnolo sotto il controllo dei Los Illuminados, di recente tornata in auge grazie al remake (e la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake conferma che siamo ancora davanti ad un'opera eccezionale) ha infatti dato il via non solo ad un nuovo modo di intendere i Survival Horror (o Action/Horror se preferite), ma ha anche gettato le basi per il futuro di generi quali Action/Adventure e TPS, con la telecamera sulla spalla del protagonista che da quel momento in poi diverrà un elemento ricorrente nell'industria videoludica. L'eccellente ritmo di gioco, una varietà ludica e scenica superlativa, e la presenza comunque tangibile di tensione ed atmosfere horror hanno permesso a Resident Evil 4 di divenire uno dei migliori videogiochi di sempre.

A fronte di un impatto così importante, era molto difficile che Resident Evil 5 e 6 riuscissero a replicare quanto fatto dal loro predecessore, e così effettivamente non è avvenuto. Nonostante uno stile ancora più votato all'azione, va comunque detto che il quinto episodio aveva comunque più frecce al suo arco: oltre a riprendere l'impostazione ludica di RE4, l'introduzione della cooperativa si è rivelata una mossa vincente, e lo scenario africano ha offerto alcune ambientazioni e panorami di indubbio impatto.

Per molti fan il problema principale di RE5 è stato la perdita della sua originale identità horror a favore di uno stile molto più adrenalinico, un problema che si ripresenterà con maggior vigore in RE6. Il sesto capitolo viene accusato di aver perso totalmente la sua identità e, nonostante un'offerta contenutistica piuttosto consistente, non riuscirà a convincere quanto i due giochi immediatamente precedenti. Il tentativo di Capcom di voler cercare di offrire quattro diverse campagne, ciascuna teoricamente con una propria impostazione specifica per andare incontro alle esigenze sia degli appassionati di Survival Horror che di Action, ha portato per molti ad una mancanza di identità che sarebbe andata poi a discapito sia del gameplay che delle atmosfere. Ancora oggi, dunque, RE6 viene considerato dai più come la pecora nera della storica serie Capcom.

E voi cosa ne pensate? Resident Evil 4 è il migliore a tutti gli effetti o ritenete che gli altri due giochi abbiano in verità qualcosa in più da dire? Se intanto state per immergervi tra le sue insidie, la nostra guida e consigli per Resident Evil 4 Remake potrebbe darvi una mano ad affrontare al meglio le sfide che vi attendono.