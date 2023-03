Resident Evil 4 e WWE 2K23 già in sconto da Unieuro: nuove offerte solo online

Unieuro lancia le nuove offerte solo online valide fino al 2 aprile, tra i tanti prodotti in sconto troviamo anche una vasta selezione di videogiochi e accessori, tra cui titoli nuovissimi come Resident Evil 4 Remake e WWE 2K23.

F1 22 costa 39.99 euro in versione PS5/Xbox Series X e 29.99 euro in versione PS4 e Xbox One, Resident Evil 4 Remake è in offerta a 63.98 euro mentre WWE 2K23 costa 66.99 euro, in entrambi i casi lo sconto è superiore al 10% sul prezzo di listino.

Dead Space per PS5 costa 59.99 euro e ancora Stray è in offerta a 31.99 euro, Resident Evil Village è in promozione a 34.98 euro, It Takes Two per Nintendo Switch costa 29.99 euro mentre Mafia Trilogy per PS4 è in sconto a 22.99 euro. Two Point Campus costa 15.99 euro, No Man's Sky Nintendo Switch Edition è in vendita a 39.99 euro e vi segnaliamo anche Batman Arkham Collection a 17,49 euro.

Super offerta anche per Dragon Ball Z Kakarot a 24.99 euro, sul sito di Unieuro trovate tutti i prodotti in offerta, oltre ai giochi ci sono anche numerosi accessori come controller, cuffie, custodie per Nintendo Switch, basi di ricarica, battery pack e molti altri, in vendita a prezzo ridotto fino al 2 aprile e fino ad esaurimento scorte.