Resident Evil 5 e 6 arrivano su Nintendo Switch nel 2019

Oltre all'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch, nel nuovo Direct dell'E3 2019 sono state annunciate le versioni per la console ibrida del quinto e del sesto capitolo di Resident Evil.

Se avete già completato Resident Evil Zero, il remake del primo capitolo e Residetn Evil 4, sappiate che nel corso del prossimo autunno faranno il proprio debutto su eShop anche Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Non si conoscono ancora i dettagli precisi sulle versioni portatili dei due survival horror, ma è molto probabile che anche sulla console Nintendo sia inclusa la possibilità di giocare in coop online con un amico entrambe le avventure.

Tra gli altri annunci del nuovo Nintendo Direct troviamo il DLC a tema Dragon Quest XI per SSBU e il trailer con data d'uscita di Link's Awakening, il nuovo capitolo di The Legend of Zelda in arrivo esclusivamente su Switch.

Avete già visto il nuovo trailer di Luigi's Mansion 3?