Resident Evil 5 e 6: risoluzione, framerate e tempi di caricamento delle versioni Switch

Dopo la pubblicazione delle demo di Resident Evil 5 e Resident Evil 6 per Nintendo Switch, arriva puntuale l'analisi tecnica di Digital Foundry che esamina i due porting nel dettaglio, fornendo considerazioni sulla risoluzione, sul framerate e sui tempi di caricamento.

Per quando riguarda Resident Evil 5, Digital Foundry rileva una risoluzione 1080p in modalità dock e 720p in modalità portatile con un framerate che si attesta sopra i 30 fps ma con un calo delle prestazioni nelle sessioni di splitscreen e tempi di caricamento in generale più lunghi rispetto alla versione per Xbox 360 sui cui si basa il porting. Stessa identica risoluzione per Resident Evil 6 ma con prestazioni generali più instabili, con un framerate che varia dai 25 ai 35 fps e problemi in modalità splitscreen anche più pesanti di RE5. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al video di Digital Foundry.

Vi ricordiamo che Resident Evil 5 e 6 per Nintendo Switch usciranno il 29 ottobre. Nel frattempo potete scaricare le versioni demo direttamente dal Nintendo eShop.