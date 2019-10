Resident Evil 5 e 6 su Switch: ecco il nuovo trailer di lancio

Come annunciato qualche tempo fa, Resident Evil 5 e Resident Evil 6 sono finalmente approdati su Nintendo Switch e, per celebrare il loro arrivo sulla console ibrida, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer.

Il breve filmato, della durata di circa 30 secondi, ci dà un rapido assaggio del comparto grafico della versione portatile di entrambi i titoli horror e ci informa della possibilità di sfruttare il motion control dei Joy-Con per svariate funzioni. Il sensore di movimento integrato nel controller di Switch potrà essere utilizzato per mirare con le armi, per sferrare degli attacchi corpo a corpo con il coltello e per divincolarsi dalla presa dei non morti.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che i giochi sono venduti al prezzo di 29,99 euro l'uno e ciascuno degli episodi contiene tutti i contenuti aggiuntivi disponibili ad oggi.

Sulle nostre pagine trovate anche un video gameplay della modalità cooperativa di Resident Evil 5 su Nintendo Switch.