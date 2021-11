Resident Evil 5 e un artista di Gears of War e Destiny: Sheva Alomar in Unreal Engine 5

Dopo il recente ritorno di Resident Evil 4 in VR su Oculus Quest 2, prosegue l'attesa per l'annuncio di nuovi dettagli sugli ancora misteriosi DLC di Resident Evil: Village.

E mentre non mancano i primi rumor su Resident Evil 9, c'è chi si diletta immaginando nuove incarnazioni dei precedenti capitoli della saga. Dopo i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, in particolare, un Character Artist da tempo attivo nel mondo dello sviluppo videoludico ha volto lo sguardo all'immaginario di Resident Evil 5.

Stiamo parlando di Heber Alvarado, professionista freelance che negli ultimi anni ha lavorato ad IP del calibro di Gears of War e Destiny. Grande appassionato di Resident Evil, l'artista ha deciso di dare vita ad una versione next gen di Sheva Alomar. Protagonista di Resident Evil 5 insieme a Chris Redfield, il personaggio è stato ricreato in Unreal Engine 5, con un risultato finale che potete osservare nel filmato disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Contestualmente all'annuncio della versione VR di Resident Evil 4, avevano trovato diffusione rumor legati ad un remake del quarto capitolo della saga. Per ora, nessuna indiscrezione ha invece ancora coinvolto Resident Evil 5, uscito originariamente nel 2009, su PlayStation 3 e Xbox 360.