Resident Evil 5 o Code Veronica stanno per tornare? Capcom conferma nuovi remake

In occasione dei PlayStation Partner Awards, evento che si è da poco tenuto in Giappone, Capcom ha fatto una dichiarazione molto interessante sul futuro di Resident Evil.

Sul palco dell'evento era presente infatti Yasuhiro Anpo, il game director di Resident Evil 4 Remake che ha ritirato un premio proprio per il gioco arrivato sugli scaffali nei primi mesi del 2023. Sfruttando l'occasione, alcuni presenti hanno chiesto allo sviluppatore se l'azienda di Osaka fosse intenzionata a produrre altri rifacimenti dei vecchi capitoli della serie e la risposta è decisamente interessante.

Ecco di seguito la dichiarazione di Anpo:

"Sì. Abbiamo pubblicato tre remake e il pubblico li ha accolti con grande entusiasmo. Dal momento che queste operazioni permettono ad un'utenza più giovane di recuperare i vecchi titoli, sono più che felice di fare in modo che le nuove generazioni li conoscano e continueremo a seguire questa strada."

Ovviamente non è stato svelato quale sarà il prossimo Resident Evil a subire questo tipo di trattamento, ma i più quotati al momento sono Code Veronica ed il quinto capitolo.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Capcom ha un gioco segreto per il 2024 e non è da escludere che possa trattarsi di un altro remake di Resident Evil.