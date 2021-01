Resident Evil: i 5 migliori giochi della serie Capcom in attesa di RE Village

Finalmente ci siamo: Resident Evil Village si è mostrato con un nuovo trailer, e l'appuntamento è fissato per il 7 maggio 2021, quando finalmente sarà possibile mettere le mani sul nuovo prodotto della serie survival horror di Capcom. Nell'attesa di poter ritornare a vestire i panni di Ethan Winters, riscopriamo insieme il passato della serie.

Sicuramente, nel corso dei decenni, Capcom ha saputo portare all'attenzione del pubblico un gran numero di fantastici titoli del franchise di Resident Evil, in grado di spaventare, emozionare e appassionare milioni di fan da tutto il mondo. Oggi, quindi, cercheremo di stilare insieme una classifica dei 5 migliori capitoli di Resident Evil usciti fino a questo momento. Prima di iniziare, ci teniamo a sottolineare che si tratta di una classifica della nostra redazione, puramente non oggettiva, di cui non vediamo l'ora di discuterne con voi. Iniziamo.

Resident Evil 2



Resident Evil



Resident Evil 2 Remake



Resident Evil 7

Resident Evil 4

Per molti il primo capitolo giocato della serie,è stato pubblicato nele ha fatto innamorare i videogiocatori di due fantastici personaggi come, la giovane sorella del Chris già conosciuto nel primo capitolo. La direzione di, che ha sostituito in corso d'opera(del quale, tuttavia, sono rimaste alcune idee nel progetto), ha saputo dare luce a uno dei giochi tuttora più amati della storia, non solo del suo genere. La scelta di, rendendo possibile tramite le sue combinazioni quattro campagne differenti, rimane uno dei colpi di genio maggiori del capitolo.L'impatto che ha avuto il primo capitolo, in ogni caso, non è di certo stato da meno: l'idea innovativa, personaggi iconici come(rimasti tra i volti di tutta la saga), location come lache è rimasta da sempre nell'immaginario comune come una delle più riuscite dell'intera serie (e forse in generale nella storia dei videogiochi), non possono che aver reso il primoun must assoluto.È vero, avremmo forse dovuto inserirlo insieme al suo "originale" per dare spazio ad altri titoli (chi ha detto Resident Evil Code Veronica?). Tuttavia,è stato talmente importante per Capcom e per il genere survival horror che abbiamo deciso meritasse una posizione a sé stante. Riuscire ad avere una propria personalità senza dover scomodare paragoni con una "madre" così importante sarebbe già stata impresa assai ardua. Quello a cui abbiamo potuto giocare è andato ben oltre ogni aspettativa: il, già usato per il settimo capitolo della serie, ha mostrato il meglio di sé con una grafica difficilmente raggiungibile anche da produzioni a essa contemporanee. Il gameplay ha saputo innovare dove andava fatto, per mantenere però un feeling inconfondibile anche per coloro che nel 1998 si erano innamorati della, di Claire e di Leon. La nostra recensione del remake di Resident Evil 2 evidenzia come sia un titolo da giocare assolutamente.Essere diventato il, con una concorrenza così agguerrita, dovrebbe essere sufficiente per meritarsi un posto in classifica. Ma, in realtà,ha anche molti altri meriti: primo tra tutti, quello di aver risollevato una saga che sembrava destinata a svanire lentamente, dopo gli ultimi capitoli non entusiasmanti (per essere gentili). Inoltre, è il primo titolo della saga a sfruttare il RE Engine, un motore chiave per la produzione (anche futura) di Capcom. Infine, il titolo ha anche cambiato in maniera consistente (e, forse, definitiva) ildi RE dalla sua uscita in poi. Village incluso. La recensione di Resident Evil 7 ne conferma i grandi pregi.Chiudiamo con quello che, a tutti gli effetti, viene considerato il miglior titolo della saga. O almeno, il più amato dai fan. La scelta di un'inquadratura over the shoulder ha influenzato non solo tutti i capitoli della saga (fino al 7), ma anche, anno di pubblicazione di. Il protagonista, Leon, è il volto preferito dagli appassionati della serie, e l'epicoè considerato tra i più belli di sempre.Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento su tutti i dettagli su storia e gameplay di Resident Evil Village , vogliamo sapere la vostra: quali sono per voi i titoli migliori della saga di? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con grande piacere!