Resident Evil 5, una patch su Steam dopo 14 anni: ecco la co-op in splitscreen

A distanza di ben 14 anni dalla sua pubblicazione, Resident Evil 5 riceve a sorpresa un nuovo aggiornamento nella sua versione Steam con cui vengono apportate delle sostanziali modifiche al comparto multigiocatore del titolo targato Capcom.

Consultando il changelog pubblicato dalla compagnia di Osaka, scopriamo come Games for Windows Live sia stato completamente rimosso da Resident Evil 5. La piattaforma integrata, originariamente lanciata nel 2007, è stata accantonata da ormai diversi anni e ritirata dalla stessa Microsoft. Alcune compagnie, tuttavia, ci impiegano più tempo di altre per eseguirne la completa rimozione dai loro prodotti.

È quindi giunto anche il momento di Resident Evil 5, che saluta Games for Windows Live per accogliere la modalità co-op in splitscreen, ora finalmente disponibile su Steam con questo nuovo aggiornamento. Si tratta di un cambiamento per nulla trascurabile, dal momento che il titolo ha sempre posto un forte accento sulle meccaniche cooperative. Chissà che questa inattesa aggiunta non spinga alcuni fan della serie a rispolverare il titolo con affianco un amico; potrebbe trattarsi di un nostalgico tuffo nel passato in attesa di mettere le mani su Resident Evil 4 Remake. Le patch notes dell'aggiornamento, che trovate a questo indirizzo, citano anche correzioni di bug minori non meglio specificati da parte di Capcom.