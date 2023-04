Resident Evil 5 Remake sarà il prossimo? Sì, secondo la teoria di un insider

A distanza di pochi giorni dal debutto di Resident Evil 4 Remake, i videogiocatori di tutto il mondo stanno già iniziando a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo della serie che subirà un simile trattamento da parte di Capcom.

Stando alle teorie di Rino, un noto insider che si occupa del mondo Rockstar Games e quindi di tutte le novità inerenti a GTA e Red Dead Redemption, il prossimo remake di Capcom potrebbe essere proprio Resident Evil 5. No, non si tratta di informazioni trafugate o di rumor, ma di una serie di ragionamenti che sembrano suggerire che il quinto capitolo seguirà RE4 Remake.

Oltre agli indizi inclusi dagli stessi sviluppatori nella sequenza successiva ai titoli di coda del quarto capitolo, l'insider sostiene che lavorare a Resident Evil 5 Remake potrebbe essere più semplice non solo per il riutilizzo di alcuni asset, ma anche e soprattutto per il sistema di gestione del partner. Come ben ricorderete, il quinto capitolo della serie di survival horror si basa sulla cooperativa e, a meno che non si giochi in compagnia di un altro utente, l'intera avventura si gioca al fianco di un compagno gestito dall'intelligenza artificiale. Ed è proprio tale meccanica del titolo che potrebbe avvalersi dei passi avanti fatti da Capcom con l'ultimo remake.

Rino sostiene inoltre che l'azienda di Osaka sembra avere meno interesse per i capitoli non numerati come Code Veronica ed è quindi più probabile che il nuovo remake sia legato ad uno degli episodi principali. Se così fosse, la scelta dovrebbe ricadere sul quinto capitolo o sul primo, come ricorda GermanStrands, altro insider molto popolare su Twitter.

In attesa di scoprire se l'intuizione dell'insider sia azzeccata o meno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i tre momenti più spaventosi di Resident Evil.