Resident Evil 5: trovare le differenze è impossibile in questo cosplay di Excella Gionne

Dopo aver già rilanciato il secondo e terzo capitolo della saga, nel 2023 sarà il turno di quella che per molti è l'iterazione più rappresentativa del franchise horror di Capcom. Nel mese di marzo esordirà Resident Evil 4 Remake, e poi?

Con l'uscita dell'avventura di Leon S. Kennedy, il futuro dei remake di Resident Evil pare proseguirà. Pare che il prossimo progetto in cantiere presso la software house nipponica sia il remake di Resident Evil Code Veronica, per poi proseguire con i capitoli ufficiali della saga. Dunque, tra qualche anno dovrebbe toccare a Resident Evil 5.

Nel 2016 il capitolo ambientato in Africa con Chris Redfield come protagonista è arrivato sulle console di precedente generazione. Tuttavia Resident Evil 5 HD su PlayStation 4 e Xbox One è ormai datato e per molti non più giocabile. Ecco dunque che nei prossimi anni quasi certamente verrà prodotto un remake.

In attesa di novità su questo ambito, la cosplayer Mgt Blacklotus porta i suoi fan a fare la conoscenza di una delle antagoniste del titolo. In questo cosplay di Excella Gionne da Resident Evil 5 vediamo dunque la direttrice della filiale africana della Tricell e partner di Albert Wesker sognare di conquistare il mondo con il virus Uroboros, di cui sarà poi lei stessa vittima. L'interpretazione dell'artista sorprende per l'incredibile somiglianza fisica con Gionne. Voi riuscite a trovare differenze tra l'antagonista di Resident Evil 5 e la cosplayer?