Resident Evil 5 vs Resident Evil 6: ci eravamo tanto odiati

Pubblicati per la prima volta rispettivamente nel 2009 e nel 2012, Resident Evil 5 e (soprattutto) Resident Evil 6 sono gli episodi più controversi della storica serie Capcom. Pur avendo venduto diverse milioni di copie nel corso degli anni, infatti, i fan non hanno mai mostrato particolare apprezzamento verso i due giochi.

Il quinto ed il sesto capitolo ripartivano dalle basi rivoluzionarie poste da Resident Evil 4, considerato uno dei migliori RE di tutti i tempi (e la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake conferma che lo è anche in questa nuova veste moderna) nonostante la sua impostazione maggiormente votata all'azione. Il classico del 2005 manteneva tuttavia una continuità con le atmosfere horror dei giochi originali, andata poi persa con le due iterazioni successive. Ma quale tra Resident Evil 5 e Resident Evil 6 si può considerare il migliore? Ma soprattutto, meritavano davvero l'astio dei fan che hanno ricevuto?

Indubbiamente il quinto episodio puntava con ancora più forza verso uno stile Action: ritmi ancora più frenetici ed il progressivo abbandono delle componenti horror fecero all'epoca storcere il naso ai giocatori che manifestarono ben presto la loro insoddisfazione nei confronti dell'opera. In generale, tra l'altro, RE5 non riusciva a tenere il passo con le meraviglie del suo predecessore: idee meno brillanti, una longevità molto più contenuta e qualche situazione fin troppo sopra le righe (ormai iconico il meme "Boulder Punching Chris", in riferimento ad una specifica sequenza durante lo scontro finale) sono alcuni dei motivi per cui il gioco non ha fatto breccia nel cuore degli appassionati. Al tempo stesso, però, Resident Evil 5 aveva comunque più di una freccia al suo arco: l'introduzione della cooperativa rendeva ben più coinvolgente il proseguo dell'avventura, che nel frattempo offriva scenari evocativi ed ispirati grazie anche all'ambientazione africana, senza dimenticare la presenza di alcune intriganti boss fight ed un ritmo di gioco nel complesso ben sostenuto. Forse RE5 avrebbe quindi meritato un po' di considerazione in più, al netto comunque dei suoi passi indietro rispetto a RE4.

Diverso invece il discorso su Resident Evil 6, che si trasforma in un puro TPS allontanando ancora di più la fanbase di lunga data. Capcom ci ha provato a venire incontro alle esigenze del più vasto pubblico possibile, creando ben quattro distinte campagne dalle diverse atmosfere ed impostazioni per venire incontro alle esigenze di chi vuole un Survival Horror e chi un Action. Tuttavia, questo ibrido alla fine non ha funzionato, lasciando interdetti critica e pubblico. Forse il problema principale di RE6 era da riscontrarsi nella sua eccessiva spettacolarizzazione: tra situazioni fin troppo improbabili, una trama molto pretestuosa ed esplosioni a non finire, Resident Evil 6 sembra un film di Michael Bay sotto steroidi ed è questo probabilmente il motivo principale per cui il gioco non ha ottenuto i consensi sperati. Il disprezzo dei fan, dunque, risulta in questo caso molto più comprensibile anche a distanza di anni.

A differenza di RE5, molto più compatto e con una direzione ben precisa, RE6 ha provato ad essere molto più ambizioso ma non è riuscito a centrare il punto, con tutto che qualche buon momento lo aveva eccome (si pensi ad esempio ai primi tre atti della storia di Leon). Ma nel confronto con il capitolo precedente, RE6 ne esce sconfitto ed ha rappresentato il punto di svolta per Capcom, tornata poi alle origini horror con Resident Evil 7 Biohazard. In origine, tra l'altro, lo stesso Resident Evil 7 doveva proseguire sulla scia Action, prima che la compagnia cancellasse tutto facendo ripartire da zero il progetto, alla luce della reazione negativa riservata al sesto episodio.

La parola adesso passa a voi: quale ritenete il migliore tra i due Resident Evil più controversi di sempre?