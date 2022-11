Resident Evil 6, l'orrore si tinge di pixel in questo spaventoso demake per PS1

Come sarebbe Resident Evil 6 se fosse stato pubblicato ai tempi della vecchia PS1? La risposta al quesito arriva dallo Youtuber Rustic Games BR. Questo creator, specializzato nella realizzazione di progetti di animazione legati al mondo del retrogaming, ha dato vita a una versione pixelosa del controverso titolo di Capcom uscito nel 2012.

Il progetto è stato mostrato all'interno di un video Youtube che copre i primi trenta minuti di gioco. In questo contributo vediamo i protagonisti, Leon Kennedy e Helena Harper, spianarsi la strada all'interno del campus colpito dall'attacco terroristico, colpevole, tra le altre cose, della morte del presidente degli Stati Uniti. Il risultato è un vero e proprio cocktail di nostalgia per i fan della serie: lo stile grafico, gli asset dei nemici, l'inventario, le musiche di sottofondo: tutto sembra provenire direttamente dai vecchi titoli Capcom pubblicati su PlayStation, divenuti in brevissimo tempo dei capostipiti del genere horror.

Se siete interessati a questo tipo di progetti, allora sarà di vostro gradimento anche il demake del primo Dead Space, che riproporrà gli ambienti angusti e orrorifici del primo livello in sansa retro. Il progetto verrà pubblicato in contemporanea con il remake ufficiale del gioco.

Siete cinefili e avete gusti più raffinati? Allora vi interesserà dare un'occhiata al rifacimento di Pulp Fiction per PS1.