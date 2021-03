Resident Evil 7, aspettando Village: ancora 1 milione di copie vendute ogni anno

Nell'anno in cui si celebrano i 25 anni della serie di Resident Evil, Capcom è determinata a festeggiare in grande stile, con l'obiettivo di rendere Resident Evil: Village il capitolo di maggior successo della saga.

Un obiettivo ambizioso, che la software house punta a raggiungere grazie ad un focus sulla realizzazione di un prodotto di grande valore. "Sappiamo che la qualità vende e continua a vendere per molti, molti anni", ha dichiarato Stuart Turner, COO di Capcom per l'Europa, offrendo come prova tangibile i risultati commerciali di Resident Evil 7: Biohazard. L'apprezzato survival horror continua infatti a vendere oltre 1 milione di copie in tutto il mondo ogni anno, a ben 4 anni di distanza dal primo debutto. Un risultato che il dirigente attribuisce in misura importante anche alla capacità della compagnia di programmare una distribuzione di lungo periodo su molteplici mercati, con l'attivazione di molteplici promozioni periodiche, importanti - afferma Turner - nel promuovere un gioco dopo i primi 12 mesi dalla pubblicazione.



La prima epopea di Ethan Winters ha condotto il protagonista a confrontarsi con un'inquietante famiglia di creature ormai inumane, in un'avventura permeata di una continua tensione. Il team di Capcom punta a superarne il successo con il ritorno di Ethan, alter ego del giocatore anche in Resident Evil: Village. In attesa della data di uscita, ricordiamo che Capcom ha annunciato un nuovo Resident Evil Showcase.