Resident Evil 7 Biohazard in offerta su Amazon, aspettando RE8 Village

Resident Evil Village è stato annunciato la scorsa settimana all'evento di presentazione PlayStation 5, il gioco uscirà solo nel 2021 avete tempo dunque per recuperare il predecessore, quel Resident Evil VII Biohazard accolto positivamente da pubblico e critica e ora in offerta su Amazon.

La versione standard (collana PlayStation Hits) costa 17.48 euro anzichè 20.99 euro e offre solamente il gioco base, con supporto per PlayStation VR. La Gold Edition invece ha un prezzo di 26.50 euro e include oltre al gioco i DLC Filmati Confidenziali Volume 1&2, il DLC End of Zoe e il pacchetto Nessun Eoe con protagonista Chris Redfield, tutto quello che serve per vivere l'esperienza di Resident Evil VII Biohazard.

Resident Evil 7 Offerte

"Resident Evil 7 Biohazard è l'ultima incarnazione della celebre serie Resident Evil. Questo capitolo rappresenta un nuovo corso per la saga, che intende recuperare le radici della serie e nel contempo aprire le porte a un'esperienza horror ancora più terrificante. Si tratterà di un cambiamento epocale per Resident Evil, che per la prima volta prevede la visuale in prima persona e un magnifico stile fotorealistico grazie al nuovo motore grafico RE Engine di Capcom. Tutto ciò garantisce un livello di immersione senza precedenti: il terrore non è mai stato così vicino e personale."