Resident Evil 7 Biohazard vs Resident Evil Village: qual è il più bello?

Dopo una parentesi Action che ha avuto reazioni miste da parte dei fan, Capcom è tornata alle origini survival horror con Resident Evil 7 Biohazard, considerato da molti come la rinascita della serie. La casa nipponica si è poi ripetuta quattro anni dopo con Resident Evil Village, acclamato come un altro grande esponente del brand.

Resident Evil sta dunque vivendo una vera e propria seconda giovinezza da qualche anno, anche grazie ai diversi remake dei vecchi episodi pubblicati da Capcom. In ogni caso i due capitoli principali incentrati sulle disavventure di Ethan Winters e della sua famiglia hanno rappresentato un nuovo corso per la serie, abbracciando la visuale in prima persona e sperimentando nuove idee ludiche e narrative. A questo punto viene spontaneo domandarselo: qual è il migliore tra Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village?

Una risposta definitiva non è semplice da trovare, considerato che entrambi i giochi godono di tanti punti di forza ma hanno anche importanti differenze alla base. Resident Evil 7 si pone infatti come un vero e proprio survival horror, dallo stile e le atmosfere molto vicine a quelle dei primissimi episodi nonostante la telecamera in prima persona. Ambientazione claustrofobica, munizioni e risorse limitate, numerosi rompicapi e alcune delle creature più disgustose mai affrontare nella serie sono tra gli ingredienti del settimo episodio, che soprattutto nella sua prima metà offre un'esperienza altamente inquietante e coinvolgente. Il tutto senza dimenticare la famiglia Baker, che ha popolato gli incubi dei giocatori imponendosi velocemente tra i nemici più iconici del franchise.

Resident Evil Village, invece, si riavvicina all'impostazione Action pur comunque continuando a mantenere intatta la sua essenza horror. A parte una brevissima sessione nelle fasi finali del gioco, non ci sono eccessi d'azione come quelli visti ad esempio in Resident Evil 5 o Resident Evil 6, ed anzi il gioco offre alcuni tocchi di classe e colpi di genio (come la fase nella casa di Donna Beneviento) che ci ricordano perché la serie Capcom è diventata sinonimo di orrore videoludico. L'opera offre inoltre scenari evocativi, una gran varietà di ambientazioni e combattimenti memorabili. Anche in questa occasione incontriamo inoltre villain capaci di bucare lo schermo, da Lady Dimitrescu a Karl Heisenberg, senza dimenticare il ruolo ambiguo di Chris Redfield che dona ancora più mistero alla narrativa.

Insomma, sia RE7 che RE Village hanno tante frecce al loro arco e decretare un netto vincitore non è semplice, forse perché non c'è. Il tutto si ricollega alla fine a cosa cercate in un Resident Evil: se volete un'esperienza da puro horror, il settimo episodio è ciò che fa per voi, mentre se apprezzate gli ibridi Action/Horror, allora l'ottavo episodio è la risposta esatta. A questo punto dunque la palla passa a voi: quale tra i due giochi Capcom ritenete sia effettivamente migliore?

