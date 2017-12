Resident Evil 7 Gold Edition disponibile ora insieme a Not A Hero e End of Zoe

è da oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, insieme agli ultimi due nuovi DLC,. Questa è la versione definitiva dell’acclamato titolo survival horror del 2017 e include tutti i contenuti disponibili a oggi, compresi i tre DLC, per un pacchetto horror completo.

Sono infatti compresi i due DLC pubblicati precedentemente, Banned Footage Vol. 1 e Banned Footage Vol. 2, oltre all’ultimo DLC uscito oggi, End of Zoe. Not a Hero è invece disponibile gratuitamente per tutti i possessori di qualsiasi versione di Resident Evil 7 Biohazard.

End of Zoe è un nuovo scioccante capitolo della saga di Resident Evil 7 biohazard, dove i giocatori scopriranno finalmente il destino di Zoe. In questo arco narrativo i giocatori vestiranno i panni di un misterioso boscaiolo, affronteranno nuovi tipi di nemici ed esploreranno una nuova area paludosa. End of Zoe è incluso nella Gold Edition o disponibile come aggiornamento gratuito se siete possessori del Season Pass. I possessori del gioco base invece possono acquistare il contenuto separatamente, al prezzo di €14,99.

Il DLC gratuito Not a Hero vede il ritorno di uno dei personaggi preferiti della serie Resident Evil, il soldato veterano BSAA Chris Redfield. Dopo gli orribili eventi che hanno avuto come protagonista Ethan Winters in Resident Evil 7 Biohazard, Not a Hero aggiunge una nuova esperienza di gioco dove Chris dovrà affrontare nuove minacce mai incontrate nel gioco principale. Come membro della New Umbrella, Chris e il team hanno studiato rapidamente una strategia per affrontare questa ultima minaccia. Riuscirà Chris ancora una volta a risolvere il mistero di quest'ultimo focolaio uscendo vivo dai labirinti della piantagione? Quasi tutti i contenuti per PlayStation 4, inclusi End of Zoe e Not a Hero, potranno essere giocati con PlayStation VR assicurando un'esperienza horror ancora più emozionante e immersiva.