Resident Evil 7 Gold Edition gratis con Stadia Pro da aprile: cosa include?

L'annuncio di Resident Evil Village e la Premiere Edition gratis per tutti coloro che prenotano l'horror di Capcom su Stadia non sono le uniche belle notizie della giornata per gli utilizzatori del servizio di gaming in streaming di Google e per coloro che intendo diventarlo.

Per dare l'opportunità ai suoi giocatori di arrivare preparati all'uscita di Resident Evil Village, fissata per il 7 maggio, il gigante di Mountain View metterà a disposizione Resident Evil 7 Gold Edition gratis per tutti gli abbonati Stadia Pro a partire dal primo aprile. Il gioco, al suo debutto assoluto sulla piattaforma cloud, verrà offerto nella sua edizione più completa in assoluto: nella Gold Edition trovano infatti posto anche le espansioni Banned Footage Vol.1, Banned Footage Vol.2 ed End of Zoe, oltre a Not a Hero, un contenuto offerto gratuitamente su tutte le piattaforme. A partire dal primo aprile Resident Evil 7 Gold Edition verrà anche messo in vendita separatamente per tutti coloro che intendono acquistarlo e giocarlo senza i vincoli di un abbonamento.

Stadia Pro, ricordiamo, costa 9,99 euro al mese, e offre il supporto al 4K, all'HDR e all'audio surround 5.1 per tutti i giochi del catalogo, sconti esclusivi per gli abbonati e una vasta selezione di giochi, che in attesa di Resident Evil 7 offre già Little Nightmares 2, PUBG, Sniper Elite 4, F1 2020, Hitman La Prima Stagione Completa, Journey to the Savage Planet e molti altri giochi.