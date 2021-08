Resident Evil 7 gratis su PS4 per gli abbonati Plus, colpa di un bug? Ecco come scaricarlo

La testata spagnola HobbyConsolas ha scoperto che Resident Evil VII Biohazard è gratis sul PlayStation Store per gli abbonati PlayStation Plus, probabilmente si tratta di un bug e non di una iniziativa promozionale voluta da Sony o Capcom.

Ma come si fa a scaricare il gioco gratis? La prima cosa da fare è effettuare il download di

Resident Evil 7 Teaser Demo Beginning Hour dal PlayStation Store, a questo punto dalla demo scegliete di acquistare il gioco completo e verrete rimandati alla pagina dello store con le varie versioni disponibili, attualmente la Gold Edition è in offerta a 19.99 euro ma se siete abbonati Plus vedrete che il prezzo sarà barrato e al suo posto comparirà la dicitura scarica gratis con PlayStation Plus.

Come sottolineato da HobbyConsolas, si tratta certamente di un bug del PlayStation Store legato probabilmente all'attivazione dello sconto per i saldi estivi, sicuramente verrà fixato in breve tempo da Sony. La procedura sembra funzionare senza particolari problemi sullo store europeo sia per la versione standard che per la più ricca Gold Edition di Resident Evil 7 per PS4 ma non è escluso che il publisher possa revocare poi la licenza del gioco a coloro che lo hanno scaricato in questo lasso di tempo approfittando dell'errore.