Resident Evil 7: La Fine di Zoe in diretta oggi 23 dicembre alle 16:00

Nuovo appuntamento targatodedicato a. Quest'oggi a partire dallesaremo in diretta con La Fine di Zoe , il nuovo DLC a pagamento (e compreso all'interno del Season Pass) che ha il compito di chiudere una volta per tutte i conti con la famiglia Baker. Come ormai ben sapranno tutti coloro che ci seguono regolarmente, la trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch YouTube . Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community diin chat. Vi aspettiamo! Resident Evil 7 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La scorsa settimana abbiamo invece giocato a Nessun Eroe , DLC gratuito con protagonista, per oltre due ore.