Resident Evil 7: Nessun Eroe e La Fine di Zoe in diretta oggi 16 dicembre

Ladiè finalmente disponibile, e con essa anche i DLC. Per l’occasione, li giocheremo in diretta assieme a voi a partire dalledi oggi 16 dicembre.

Il protagonista di Nessun Eroe, una breve avventura gratuita molto movimentata ed intensa, è Chris Redfield, uno dei personaggi più amati della saga. La Fine di Zoe, invece, ha il compito di chiudere una volta per tutte i conti con la famiglia Baker.

Come ormai ben sapranno tutti coloro che ci seguono regolarmente, la trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube.

Resident Evil 7 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.