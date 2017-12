Resident Evil 7 Not A Hero: Guida alla sopravvivenza

è il nuovo DLC diprotagonista: indovrete trovare i tre soldati dispersi e uccidere Lucas, di seguito alcuni consigli utili., la guida contiene spoiler sulla trama e sul combattimento finale, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

La maschera di ossigeno

In vari punti del DLC, vi ritroverete ad usare delle maschere per l’ossigeno per aiutarmi a farvi strada negli ambienti contaminati. La prima occasione capiterà molto presto nel gioco, quando Lucas vi tenderà una trappola e rilascerà del gas in una piccola stanza. Assicuratevi di uscire prima che il vostro ossigeno si esaurisca o comincerete a ricevere danni. Quando avrete passato la sezione tossica la vostra fornitura di ossigeno tornerà automaticamente al massimo.

Caverna Centrale: Hub e punto di salvataggio

Dopo aver attraversato le prime aree del DLC, arriverete nella Caverna Centrale. In questa stanza potrete raggiungere diversi tunnel che vi porteranno in nuove zone. Qui potrete anche salvare il gioco e spendere le monete che troverete, in modo da aprire gabbie per uccelli e acquistare upgrade. Ci sarà una macchina con il disegno di un clown. Questa potrà essere usata solo con la chiave che troverete alla fina del DLC.

La serranda rossa

Entrate nel corridoio in alto a sinistra nella mappa della caverna, attraverso la porta rossa. Vedrete un soldato legato e chiuso in una cella. Non potrete aiutarlo finché non troverete la chiave. Continuate fino alla fine del tunnel dove troverete un ascensore. Una volta usciti da esso vi ritroverete in una stanza con la chiave. In questa ci saranno un sacco di nemici che dovrete abbattere, magari con delle granate e attacchi corpo a corpo. Un manichino sembrerà tenere la chiave, ma quando lo raggiungerete, la piattaforma si alzerò, rendendovi impossibile raggiungerla.

Guardatevi intorno ed usate la manovella per far scendere il manichino. Purtroppo, appena lo farete, un mostro vi attaccherà. Prendete la chiave e scappate verso l’ascensore. Aprite poi la cella del soldato.

La serranda verde

Questa volta scegliete la serranda verde e sbloccate la porta inferiore. Passate attraverso la zona contaminata e i nemici. Raggiungerete una piccola area dove potrete equipaggiare uno strumento per la visione notturna e acquistare nuovi proiettili.

Nella piccola stanza piena di casse, spaccatele per rivelare un passaggio verso il basso. Entrateci e usate le leve sul muro per accendere l’ascensore (leva centrale e a destra). Dovrete affrontare un buon numero di piccoli nemici saltellanti. Dopo averli sconfitti dirigetevi all’ascensore. Salite e nella nuova stanza usate le armi trovate per aiutarvi a buttare già chi si intrometterà con il vostro compito. Non vi colpiranno, ma posizionatevi dietro di esse per sparare ai nemici.

La serranda grigia

Entrate qui e passate attraverso il tunnel. Fate attenzione perché ci saranno alcune trappole ad aspettarvi. Attraversate la porta alla fine e poi spingete il carretto contro la struttura che bloccherà il passaggio. Un nemico correrà verso di voi, sparategli prima che possa avvicinarsi ed esplodere.

Passate attraverso il corridoio a sinistra della nuova posizione del carrello, e poi entrate nella stanza piena di altri carretti. Spingete il carello con il nastro giallo contro l’ostacolo, e un altro nemico vi correrà contro. Fate come prima per sbarazzarvene. Adesso muovete i restanti carrelli fino a distruggere l’altro ostacolo. Una volta fatto, seguite il carrello ed entrate nell’area alla sua sinistra.

Troverete un inquietante manichino. Prendete la chiave da clown, e fate attenzione ai nemici che vi salteranno addosso. Fateli fuori e usate la chiave sulla seconda porta del corridoio.

Scendete le scale, evitando i laser. Raggiungerete una stanza con dei soldati. Accovacciatevi e dirigetevi verso una leva su un muro. Usatela per spegnere i laser. Recuperate i soldati al centro della stanza ed uscite attraverso la porta.

La serranda rossa

Adesso dovrete salvarvi cercando di bloccare la bomba. Per farlo attraversate la porta rossa. Seguite il percorso, usate l’ascensore e raggiungete la stanza di prima con la manovella. Ripulite di nuovo l’area dai nemici e usate la chiave del clown per aprire la porta prima bloccata.

Appena entratavi vi sarà comunicato che il liquido si troverà al di là della stanza in cui vi troverete. Alcune casse cadranno e bloccheranno il passaggio, insieme a dei nemici piuttosto grossi. Sconfiggeteli stando attenti al loro vomito e le creature che sputeranno. Dopo averlo fatto spostate la cassa a destra e usate il liquido.

La chiave del clown sulla macchina

Usate la chiave sulla macchina nella caverna. Questa aprirà una porta sul retro della stanza. Salite le scale a destra e potrete passare attraverso di essa. Preparate le munizioni perché ci saranno un mucchio di nemici da uccidere. Una volta fatto partirà un timer. Avrete 10 secondi per arrivare ad un livello più basso e passare attraverso un portello sul pavimento.

Fatevi strada attraverso il laboratorio, uccidendo nemici e prendendo munizioni. Nella stanza vicino a Lucas ci sarà una leva. Tiratela e tornate indietro per seguire Lucas. Passate attraverso le porte bloccate elettronicamente per raggiungerlo.

La battaglia con Lucas

La versione mutata di Lucas combatterà contro di voi in uno spazio molto ristretto. Cercate di mantenere una certa distanza e mirare ai punti luminosi del suo corpo. Dopo averlo colpito alcune volte, la stanza diverrà contaminata e dovrete ucciderlo prima che l’ossigeno finisca. Per fortuna ci saranno delle bombole che potrete usare sul muro, ma dovranno riempirsi prima di poterle riusare. Quando saranno pronte si illumineranno di verde. Continuate a mirare i punti rossi luminosi di Lucas e riuscirete così ucciderlo.