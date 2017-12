Resident Evil 7 Not A Hero: Video Recensione del DLC dedicato a Chris Redfield

A quasi un anno dalla sua uscita torniamo a parlare diin occasione dell’arrivo di, una breve avventura movimentata ed intensa, che ci mette nei panni dipoco dopo la conclusione del gioco originale.

Not A Hero è un DLC che conferma tutti i punti di forza di Resident Evil 7. Meno survival del gioco originale ma caratterizzato da un ritmo comunque piacevole e non del tutto frenetico, è un piccolo extra che chiude efficacemente la parabola narrativa del settimo capitolo. Oltre a reintrodurre un personaggio storico, la sua funzione è quella di raccontarci qualcosa in più della nuova Umbrella, accennando magari alle minacce batteriologiche che sarà chiamata ad affrontare in futuro...

