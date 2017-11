ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo trailer dedicato a, espansione gratuita in arrivo per tutti i possessori diil prossimo 12 dicembre.

Il filmato, che potete trovare in apertura di notizia, è interamente incentrato su Lucas Baker e sui giochi psicologicamente che la sua mente è in grado di attuare. Per chi volesse evitare ogni tipo di spoiler, sconsigliamo la visione del trailer.

Resident Evil: Gold Edition uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 12 dicembre, in concomitanza con il lancio delle espansioni gratuite Not a Hero ed End of Zoe.