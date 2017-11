Resident Evil 7: oltre 4.1 milioni di copie distribuite dal lancio

ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, ovvero del periodo che va dal primo luglio al 30 settembre 2017. Alla data indicata,ha raggiunto quota 4.1 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, circa 600.000 in più rispetto ai precedenti dati di vendita aggiornati al 30 aprile.

La compagnia ha inoltre rivelato i dati aggiornati degli altri titoli più recenti in catalogo, scopriamo così che Street Fighter V ha venduto 1.9 milioni di copie mentre Monster Hunter XX per 3DS si ferma 1.8 milioni, cifra che non include i risultati commerciali della versione Switch.

Per Resident Evil VII si tratta di un buon successo, le vendite del gioco sono inoltre destinate a crescere con l'arrivo della Gold Edition, prevista per il 12 dicembre insieme al DLC Not A Hero.