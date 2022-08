Resident Evil 7 in origine doveva essere un gioco live con multiplayer e microtransazioni

Emerge un interessante retroscena su Resident Evil 7 Biohazard: Jun Takeuchi di Capcom ha rivelato che inizialmente il gioco era stato pensato come un live service con microtransazioni, questa idea è stata in seguito abbandonata dopo che Takeuchi è riuscito a convincere il publisher ad optare per una strada diversa.

Takeuchi afferma che inizialmente Capcom aveva messo molta pressione al team di sviluppo, con il reparto marketing che forniva continuamente input lasciando poca libertà creativa al producer e game director.

"Multiplayer online, contenuti scaricabili, giochi live e microtransazioni, Resident Evil 7 Biohazard in origine doveva contenere tutti questi elementi", afferma Takeuchi, per poi raccontare il momento della svolta durante un colloquio con Kenzo Tsujimoto, presidente di Capcom.

"Dopo essere tornati dalle vacanze natalizie, Kenzo mi chiamò in ufficio per dirmi che Resident Evil 7 non lo aveva affatto convinto e mi invitò a lavorare con il team per cambiare direzione."

Takeuchi dal canto suo ha contribuito a far rimuovere tutte quelle caratteristiche che non lo convincevano come la natura live service e le microtransazioni, nonostante fossero richieste fortemente dal marketing della casa di Osaka. Takeuchi ha deciso di tornare alle origini e in questo senso il multiplayer è stato subito tagliato e via via altre caratteristiche sono state eliminate dando vita "all'incubo più grande del reparto marketing, ovvero un normale gioco single player horror."

Ad oggi Resident Evil 7 Biohazard ha venduto oltre dieci milioni di copie rilanciando la serie, in crisi dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6.