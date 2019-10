Resident Evil 7: il prequel in VR sta per arrivare in Giappone

Gli strambi membri della famiglia Baker ancora popolano i sogni delle persone che hanno avuto modo di giocare a Resident Evil 7, specialmente di coloro che lo hanno fatto in Realtà Virtuale. Quella imbastita da Capcom è senza dubbio una delle esperienze VR più riuscite di sempre, e sono in molti a sperare di poterla replicare con un nuovo progetto.

Qualcosa del genere, in realtà, sta davvero per arrivare. La casa giapponese ha infatti annunciato Biohazard 7: Walkthrough The Fear, un'esperienza arcade cooperativa per 2-4 giocatori che funge da prequel del settimo capitolo. Purtroppo, c'è una brutta notizia: sarà fruibile solo ed esclusivamente a partire dal 26 ottobre presso il booth The Plaza Capcom Ikebukuro VR-X a Tokyo, in Giappone. Stando a quanto dichiarato, l'esperienza - nata chiaramente per celebrare Halloween - durerà all'incirca 40 minuti in totale. Al momento, non sappiamo se verrà resa disponibile anche dalle nostre parti.

Non è la prima iniziativa di questo tipo lanciata da Capcom. Lo scorso luglio, infatti, ha reso disponibile Biohazard: Valiant Raid, un'esperienza in Realtà Virtuale ambientata durante gli eventi di Resident Evil 2 Remake, dal quale ha preso in presto gli asset. Evidentemente, è stato il suo successo a spingere la compagnia giapponese ad attuare un'operazione simile con il settimo capitolo.