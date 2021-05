Resident Evil 7: quando è ambientato il settimo gioco della serie horror?

Resident Evil Village si pone come diretto seguito di Resident Evil 7: Biohazard, uscito nel gennaio del 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Il settimo capitolo della serie è ambientato alcuni anni prima dei fatti narrati nell'ultima avventura: vi ricordate esattamente quando?

L'opera ambientata nell'inquietante Villa Baker prende il via nell'estate del 2017, precisamente a luglio. Ciò lo colloca quindi almeno 4 anni dopo la fine di Resident Evil 6 (ambientato a cavallo tra il 2012 e il 2013) segnando anche l'inizio di un nuovo arco narrativo per la serie Capcom. Dopo aver ricevuto un misterioso messaggio da sua moglie Mia, ritenuta scomparsa tre anni prima, Ethan Winters si reca a Dulvey, Louisiana, arrivando nei pressi di una villa sperduta vicino a una palude. Da quel momento inizierà il suo inaspettato e terrificante incubo: viene rapito dai Baker, una famiglia di pazzi furiosi, e dovrà quindi trovare il modo per fuggire dalla loro magione.

La genesi della vicenda avviene tuttavia alcuni anni prima, nell'ottobre del 2014. Come raccontato nel DLC Daughters di RE7, è in questo periodo che i Baker rinvengono i corpi svenuti di Mia e della pericolosa Eveline presso la palude in seguito a una violenta tempesta che si è abbattuta in città, portando una nave cargo ad arenarsi presso Dulvey. Jack, Marguerite e i loro figli Lucas e Zoe non potevano però assolutamente immaginare quale fosse la reale entità di Eveline, che prenderà il controllo della famiglia (con la sola eccezione di Zoe) trasformandoli in spietati assassini. Il vero epilogo è invece mostrato nel DLC End of Zoe, ambientato ad agosto 2017, poche settimane dopo la fine del gioco principale. Il contenuto aggiuntivo pone definitivamente fine alla vicenda dei Baker, portando a conclusione l'ennesimo incubo raccontato in 25 anni di Resident Evil.

Di recente si è parlato di un update PS5 e Xbox Series X/S per Resident Evil 7, ma al momento ancora non ci sono state conferme ufficiali in tal senso. Per scoprire invece tutto sull'ottavo capitoli vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Village.