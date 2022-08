Resident Evil 7, RE2 e RE3 pronti per PS5 e Xbox Series X: update next gen disponibile

Dopo aver mostrato gli upgrade next gen di RE7, RE2 e RE3 in video confronti con le versioni originali dei titoli, Capcom rende finalmente disponibili i tre giochi in formato PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il colosso videoludico ha infatti confermato di aver pubblicato gli update next-gen di Resident Evil VII Biohazard, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake. Gli appassionati di survival horror possono dunque ora procedere con l'upgrade delle versioni PlayStation 4 e Xbox One delle avventure Capcom, per godere degli upgrade pensati dal team di sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Con le nuove versioni, Resident Evil VII e i rifacimenti di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 guadagnano il supporto al Ray Tracing, con un nuovo sistema di illuminazione avanzato. In aggiunta, Capcom implementa un frame rate più elevato, per una rinnovata fluidità dell'azione a schermo, oltre a tempi di caricamento ultrarapidi e il supporto all'audio 3D. Contestualmente i tre capitoli della saga accolgono la correzione di alcuni bug e imperfezioni ancora persistenti nelle versioni PS4 e Xbox One.



Ricordiamo agli appassionati della serie Capcom che presto sarà pubblicata la versione Gold di Resident Evil: Village, con tanto di DLC narrativo e nuove opzioni di accessibilità.