Resident Evil 7, RE2 e RE3: le versioni Cloud per Switch hanno una data

Nel corso del Resident Evil Showcase del 21 ottobre sono stati rivelati tanti dettagli aggiuntivi non solo su Resident Evil Village Gold Edition, disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre, ma anche sull'atteso Resident Evil 4 Remake, finalmente mostrato in maniera molto più approfondita.

Capcom ha infatti diffuso il primo video gameplay di Resident Evil 4 Remake, dandoci un assaggio di come sta rinnovando il grande classico del 2005. Ma ci sono novità anche per i precedenti giochi della serie, con la confermata delle date d'uscita su Nintendo Switch di Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake, tutti e tre disponibili via Cloud.

Il primo ad essere pubblicato sarà il rifacimento di Resident Evil 2, che sbarcherà sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 11 novembre 2022. A seguire poco dopo sarà il turno del remake di Resident Evil 3, che verrà pubblicato il 18 novembre 2022, mentre a chiudere le danze sarà il settimo episodio, che arriverà il 16 dicembre 2022.

Ricordiamo infine che, sempre in versione Cloud, a partire dal 28 ottobre 2022 su Switch sarà disponibile anche Resident Evil Village, con i fan della serie che in questo modo potranno accedere a tutte le ultime produzioni legate al brand targato Capcom nell'arco di un paio di mesi.