Resident Evil 7 ha superato quota dieci milioni di copie distribuite

Capcom ha annunciato che Resident Evil 7 Biohazard ha raggiunto e superato quota dieci milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal gennaio 2017 ad oggi. Il dato include anche le vendite digitali su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Uscito all'inizio del 2017 su PC e console (in seguito su Nintendo Switch, Google Stadia e Amazon Luna), Resident Evil 7 Biohazard ha riscosso sin da subito enorme successo di pubblico e critica donando nuova vita ad un franchise che sembrava apparentemente stanco dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6 e agli spin-off come Resident Evil Revelations 2.

Resident Evil 7 ha introdotto la visuale in prima persona nella serie, stile poi mantenuto in Resident Evil Village (di fatto, Resident Evil 8) e secondo quanto si rumoreggia anche nel futuro Resident Evil 9, ultimo capitolo di una trilogia iniziata proprio con Resident Evil VII Biohazard.

Resident Evil 7 Biohazard è inoltre il primo (e per ora unico) gioco della serie ad aver superato singolarmente il tetto delle dieci milioni di copie distribuite, risultato non raggiunto neanche dal popolarissimo Resident Evil 2. Per Capcom certamente una notizia positiva che testimonia la buona intuizione avuta dagli sviluppatori nel passaggio dalla terza alla prima persona.