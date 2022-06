Resident Evil 7: la versione PS Plus Collection non include l'upgrade gratis a PS5

Come avrete già letto sulle nostre pagine, l'upgrade di Resident Evil 7 e dei remake del secondo e del terzo capitolo è stato pubblicato in occasione del Capcom Showcase. Sembrerebbe però che una fetta di giocatori PlayStation sia stata tagliata fuori dall'aggiornamento del settimo episodio della serie horror.

Come già accaduto in passato con altri prodotti, sembrerebbe che Sony abbia deciso di impedire a tutti coloro i quali sono in possesso della versione di Resident Evil 7 inclusa nella PlayStation Plus Collection di effettuare l'upgrade gratuito. L'unico modo che questi utenti hanno al momento per accedere alla versione di ultima generazione dell'horror in prima persona è quello di effettuare l'upgrade al costo di 19,99 euro o, laddove la loro PS5 includesse un lettore ottico, procurarsi la versione su disco del titolo.

Tale decisione da parte del colosso dell'industria videoludica non è andata giù a tutti gli acquirenti di PlayStation 5 che hanno aggiunti i titoli della collection alla loro libreria, poiché tra questi ve ne sono tantissimi che hanno deciso di vendere il gioco in formato fisico per via della sua inclusione nel catalogo di titoli gratis. Non a caso, infatti, il tweet di annuncio dell'arrivo degli upgrade su PlayStation è stato invaso da insulti e messaggi d'odio da parte dei fan, i quali erano convinti di poter subito effettuare l'upgrade e rivivere l'avventura ambientata nel ranch dei Baker con il Ray Tracing, l'Audio 3D e il supporto al DualSense.

Non è chiaro se sia tutto frutto di un errore e se nei prossimi giorni verrà 'sbloccato' l'upgrade per tutti, magari in seguito al rumore delle lamentele degli appassionati.